Mercato - PSG : Doha contrarie Leonardo et ses plans !

Publié le 4 octobre 2020 à 5h30 par T.M.

Alors que Thomas Tuchel a regretté la gestion du mercato de Leonardo, il faut dire que le directeur sportif du PSG devrait également faire avec les contraintes en provenance de Doha.

Ce vendredi, le PSG s’est facilement imposé face à Angers (6-1). Une victoire toutefois éclipsée par l’énorme sortie de Leonardo à l’issue de la rencontre. En effet, devant les médias, le directeur sportif parisien n’a pas hésité à remettre Thomas Tuchel en place suite aux récentes critiques de ce dernier à propos du mercato du PSG. « On n'a pas aimé la déclaration. Le club ne l'a pas aimé, je ne l'ai pas aimé. On vit actuellement une situation très grave, et pas seulement dans le football. Ne pas comprendre cette situation... On n'a pas aimé. On va voir en interne comment on va faire », a lâché Leonardo.

Leonardo a aussi les mains liées !