Mercato - PSG : Le Qatar va devoir faire un choix décisif !

Publié le 4 octobre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Le malaise étant désormais rendu publique entre Thomas Tuchel et Leonardo, la collaboration entre les deux hommes forts du PSG ne devrait pas s’éterniser à long terme. Et les hautes instances du Qatar auront donc un choix à faire…

La passe d’arme entre Thomas Tuchel et Leonardo a débuté jeudi, lorsque l’entraîneur allemand du PSG allumait sa direction en conférence de presse : « On perd trop de joueurs sans indemnité. Ça a commencé avec Rabiot, un grand joueur qui est parti libre, ça a continué cette saison et ça peut continuer l'été prochaine avec Draxler, Di Maria, Bernat. C'est trop et c'est le pire pour chaque club de ne pas avoir d'argent pour réinvestir. C'est trop pour un club comme le PSG ». Vendredi soir, après le carton du PSG contre Angers, Leonardo s’est accordé un droit de réponse envers Tuchel : « On n'a pas aimé la déclaration. Le club ne l'a pas aimé, je ne l'ai pas aimé (…) On va voir en interne comment on va faire, mais là c'est très clair ». Et la guerre semble donc déclarée entre les deux hommes.

Doha devra trancher entre Leonardo et Tuchel

D’ailleurs, l’ambiance n’a jamais semblé au beau fixe entre Thomas Tuchel et Leonardo, le directeur sportif du PSG n’étant pas un grand fan de son profil. Mais avec ce clash rendu publique, les hautes instances du club parisien au Qatar n’auront vraisemblablement d’autre choix, dans les mois à venir, de remercier l’un des deux hommes pour assurer la tranquillité du projet QSI. Reste à savoir si Tuchel, dont le contrat court jusqu’en juin prochain avec le PSG, en fera donc les frais…