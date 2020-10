Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un départ surprise à gérer pour Villas-Boas ?

Publié le 4 octobre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Après avoir bouclé de nombreux renforts cet été, l’OM pourrait cette fois-ci effectuer une grosse vente dans les derniers jours du mercato avec l’intérêt d’un club anglais pour Duje Caleta-Car.

« On verra, on est vendredi, mais pour le moment on n'a pas reçu d'offres. Désolé », expliquait André Villas-Boas vendredi en conférence de presse, indiquant donc que la direction de l’OM n’avait pas été approchée dernièrement dans l’optique d’une éventuelle vente. Pourtant, au début de l’été, le club phocéen était promis à un exode aux vues de sa situation financière assez compliquée, et il semblerait d’ailleurs qu’un club anglais tente finalement d’arracher un joueur majeur de l’OM en cette fin de mercato.

Caleta-Car approché par West Ham

Comme l’ont annoncé L’Equipe et Sky Sports ces dernières heures, West Ham a approché l’OM concernant Duje Caleta-Car, et une offre de 22M€ aurait été formulée pour le transfert du défenseur central croate. Reste désormais à savoir quelle sera la réaction des dirigeants de l’OM face à cette offensive de dernière minute, et si Villas-Boas acceptera de voir partir Caleta-Car qui fait aujourd’hui figure de titulaire indiscutable.