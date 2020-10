Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après Depay, un autre dossier chaud de Koeman tombe à l’eau !

Publié le 4 octobre 2020 à 10h30 par H.G.

Alors que l’arrivée de Memphis Depay au FC Barcelone est plus que jamais compromise, le club catalan serait également contraint d’abandonner la piste menant à Eric Garcia.

La fin de mercato estival du FC Barcelone ne se déroule pas comme prévu. Et pour cause, tandis que le club catalan était annoncé sur les traces de Memphis Depay depuis plusieurs semaines, Jean-Michel Aulas a annoncé ce samedi à L’Equipe que l’attaquant néerlandais ne quittera pas l’OL avant la fin de cette session des transferts ce lundi. Un coup dur pour Ronald Koeman, qui souhaitait vivement l’arrivée de son compatriote dans son effectif. Seulement voilà, ce camouflet pourrait ne pas être le seul dont sera victime le FC Barcelone. En effet, annoncé de longue date dans le viseur du Barça, Eric Garcia ne devrait finalement pas non plus quitter Manchester City.

En manque de liquidités, le Barça a formulé une seconde offre… à la baisse !