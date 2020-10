Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman s'enflamme pour son dernier renfort !

Publié le 4 octobre 2020 à 1h00 par La rédaction

Recruté à l'Ajax, Sergiño Dest arrive à Barcelone pour pallier le départ de Nelson Semedo. Et l'international américain a déjà impressionné son entraîneur, Ronald Koeman.

Ronald Koeman est arrivé au FC Barcelone avec ses idées. Exit Luis Suarez, Arturo Vidal et Nelson Semedo, place à des pistes néerlandaises. Si dans un premier temps Georginio Wijnaldum et Memphis Depay étaient évoqués pour rejoindre les B laugrana, c'est finalement un joueur du championnat des Pays-Bas qui a signé à Barcelone. Latéral droit, Sergiño Dest est arrivé en provenance de l'Ajax contre 21 M€ pour remplacer Semedo.

« C'est un très bon joueur, il a beaucoup de qualités »