Mercato - PSG : Ces grosses révélations sur la piste Antonio Rüdiger !

Publié le 4 octobre 2020 à 0h45 par Th.B.

Antonio Rüdiger serait une option prise en considération par le PSG pour combler le vide laissé par le départ de Thiago Silva à Chelsea. Mais l’internatonal allemand ne devrait cependant pas débarquer dans la capitale.

Et si Antonio Rüdiger était la recrue défensive du PSG de ce mercato estival en charnière centrale ? C’est du moins ce que The Daily Mail et The Daily Telegraph laissaient entendre ces derniers temps. Une information confirmée par les médias français. Il y aurait bien un intérêt du PSG, mais il ne serait pas poussé au point de recruter l’international allemand de 27 ans, que ce soit via un prêt ou un transfert. En effet, Rüdiger aurait d’autres plans en tête pour son avenir alors que le PSG ne ferait même pas figure de véritable option du point de vue du joueur ou de Chelsea.

Antonio Rüdiger, pas une option pour le PSG, mais…