Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Enorme rebondissement pour cet indésirable de Zidane ?

Publié le 4 octobre 2020 à 0h30 par A.D.

Indésirable au Real Madrid, Nacho Fernandez ne manquerait pas de prétendants et pourrait être prêté d'ici la fin du mercato. Toutefois, les blessures de Dani Carvajal et d'Alvaro Odriozola pourraient totalement bloquer son départ.

Alors qu'il ne fait pas partie des plans de Zinedine Zidane, Nacho Fernandez pourrait faire ses valises et quitter le Real Madrid d'ici la fin du mercato estival. D'ailleurs, le défenseur polyvalent de 30 ans aurait la cote cet été. En effet, Nacho Fernandez aurait des prétendants à la fois en Espagne, en Allemagne et en Italie. Alors qu'il aurait l'embarras du choix pour son avenir, l'international espagnol afficherait une priorité. Selon les dernières informations de Calciomercato.it , Nacho Fernandez privilégierait un départ vers la Serie A, où le Milan AC, le Napoli et l'AS Roma seraient disposés à l'accueillir. Toutefois, deux évènements pourraient totalement chambouler ses plans.

Nacho finalement parti pour rester ?