Mercato - Barcelone : Une tentative de la dernière chance pour Memphis Depay ?

Publié le 3 octobre 2020 à 20h30 par Amadou Diawara

Alors que Luis Suarez a filé vers l'Atlético, le FC Barcelone serait déterminé à faire de Memphis Depay son digne successeur. Faute d'accord avec le Barça, Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, aurait décidé de bloquer le départ de son numéro 10 dès à présent. Malgré tout, le club catalan ne compterait pas en rester là et aurait bien l'intention de frapper d'ici la fin du mercato estival.

Pas du tout satisfait de sa dernière saison, le FC Barcelone a procédé à une petite révolution en interne. Ainsi, le club catalan a décidé de renouveler à la fois son organigramme et son effectif. Depuis la fin de l'exercice 2019-2020, l'écurie blaugrana a effectué un grand ménage et s'est séparée d'Eric Abidal,Quique Setién, Ivan Rakitic, Nelson Semedo mais également de Luis Suarez. Si Ramon Planes et Ronald Koeman ont pris place en tant que secrétaire technique et entraineur, tous les sortants n'ont pas été remplacés pour le moment. En ce qui concerne Luis Suarez, le Barça a longtemps songé à Lautaro Martinez, mais, en grosses difficultés financières, il se serait tourné vers Memphis Depay. Toutefois, après plusieurs semaines de spéculations, Jean-Michel Aulas ne voudrait plus se séparer de son capitaine et numéro 10.

Le Barça toujours dans le coup pour Depay ?

En fin de contrat en juin 2021, Memphis Depay aurait pu quitter l'OL cet été pour ne pas être cédé gratuitement lors de la prochaine fenêtre de transferts estivale. Cependant, Jean-Michel Aulas ne serait plus du tout favorable à un départ de son attaquant néerlandais. Comme il l'a lui-même expliqué il y a quelques jours. le président de l'OL a fixé une date limite pour les transferts de Memphis Depay et de Houssem Aouar. Et c'était ce vendredi. Comme promis, Jean-Michel Aulas aurait décidé de totalement bloquer ses deux hommes forts ce samedi. D'après une source interne à l'OL, sondée par RMC Sport , Memphis Depay et Houssem Aouar seraient désormais muselés par le dirigeant des Gones . Malgré tout, le FC Barcelone n'aurait pas perdu espoir pour autant.

Le Barça prêt à dégainer pour Depay ?