Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement pour l'avenir de Dembélé !

Publié le 3 octobre 2020 à 20h00 par A.D.

Alors que Ronald Koeman a affirmé qu'il comptait sur lui, Ousmane Dembélé devrait rester au FC Barcelone cet été. Et ce, malgré les avances de Manchester United.

Peu épargné par les pépins physiques depuis son arrivée, Ousmane Dembélé pourrait quitter le FC Barcelone cet été. Alors que le club catalan a procédé à un grand ménage, l'attaquant français pourrait être poussé vers la sortie - comme Ivan Rakitic, Nelson Semedo ou encore Luis Suarez - d'ici la fin du mercato estival. Et Manchester United serait prêt à profiter de la situation. Interrogé sur Ousmane Dembélé en conférence de presse d'avant-match (Barcelone-Séville ce dimanche), Ronald Koeman a expliqué qu'il comptait sur son attaquant français cette saison. « La seule chose que je peux dire, c'est que si un joueur n'est pas content, qu'il vienne me parler. On peut très bien être agacé de ne pas jouer, et je trouve même ça bien. Mais s'il ne me dit rien, je compte sur lui et il sera une option » , a affirmé le coach du Barça.

Un départ à exclure pour Ousmane Dembélé ?

Ce samedi, la Cadena Ser en a rajouté une couche sur l'avenir d'Ousmane Dembélé. Alors que Ronald Koeman compte sur lui, le champion du monde français ne devrait en aucun cas faire ses valises dans les prochains jours. Ousmane Dembélé devrait donc continuer à défendre les couleurs du club blaugrana tout au long de cette saison. Manchester United aurait donc tout intérêt à aller voir ailleurs pour renforcer son attaque.