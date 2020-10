Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Houssem Aouar, ce sera une bataille royale !

Publié le 3 octobre 2020 à 15h30 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Houssem Aouar serait susceptible de quitter l’OL avant la clôture du mercato estival. Et alors qu’Arsenal, le PSG ou encore la Juventus font figures de potentielles destinations, le milieu de terrain français pourrait finalement s’en aller du côté du Real Madrid qui a fait irruption dans cette opération.

Depuis de longs mois, Houssem Aouar semble faire tourner la tête de bien des écuries européennes. Manchester City était l’une d’elles, Pep Guardiola appréciant particulièrement son profil, avant que les Skyblues ne ferment ce dossier pour mener à bien d’autres opérations sur le marché des transferts. Cependant, le PSG est sur les rangs, et ce depuis le mois de janvier dernier, moment où le10sport.com vous révélait la volonté de Doha de voir Houssem Aouar débarquer à Paris. Ces dernières semaines, la tendance était à un départ d’Arsenal. Directeur sportif de l’OL, Juninho assurait entretenir de très bonnes relations avec Edu, directeur technique des Gunners . « Je m’entends très bien avec le directeur sportif (Edu, ndlr). On a parlé au téléphone. Houssem Aouar est vraiment apprécié par Arteta. Il y a eu certaines discussions pour Mattéo Guendouzi qui est aussi un bon joueur. Il était évoqué pendant la discussion. Mais ce n’est pas le profil dont on a besoin, on a été bien clair. Si c’est comme cela, cela ne nous intéresse pas du tout, c’est ce que l'on a arrêté » . Voici le message que Juninho faisait passer sur les ondes de RMC au début du mois d’août. Mais qu’en est-il de la situation actuelle ? À quelques jours de la clôture du mercato, Aouar s’éloignerait du club londonien alors que deux autres cadors européens referaient surface dans cette opération.

Le PSG et la Juventus reviennent à la charge, mais…

En effet, selon L’Équipe et plusieurs médias, Arsenal est un choix par défaut pour Houssem Aouar, les clubs intéressant le joueur n’étant pas prêts à débourser la somme réclamée par l’OL pour sa vente, à savoir 50M€. À ce jour, Arsenal ne proposerait que 38M€. De quoi permettre au PSG de revenir à la charge. Toujours selon le quotidien sportif, le club de la capitale prendrait en considération une offensive. D’ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi aurait approché le clan Aouar ces derniers jours afin de prendre la température alors que son transfert chez les Gunners s’éternise. Ayant répondu aux médias vendredi soir après la large victoire du PSG face à Angers (6-1), Leonardo a évoqué « un rêve » pour Aouar, mais que le joueur « intéresse beaucoup de clubs » . En effet, la Juventus serait également dans le coup selon RMC Sport. En coulisse, la Vieille Dame pousserait afin de se rapprocher d’un accord avec l’OL, le nouvel entraîneur Andrea Pirlo souhaitant le voir arriver à Turin. Mais l’irruption du Real Madrid dans la course à la signature de Houssem Aouar redistribuerait totalement les cartes dans cette opération.

… Le Real Madrid serait le nouveau favori !