Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a une ouverture dans son gros dossier !

Publié le 3 octobre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

De retour à fond sur le profil d’Houssem Aouar, le PSG pourrait bien avoir ses chances dans ce dossier puisque l’OL n’a pas exclu un départ de son milieu offensif en cette fin de mercato.

En janvier dernier, Le 10 Sport vous révélait en exclusivité l’intérêt du PSG pour Houssem Aouar, qui est un profil très apprécié par le président Nasser Al-Khelaïfi. D’ailleurs, L’Equipe a révélé vendredi dans ses colonnes que ce dernier avait réactivé cette piste Aouar et aurait deux plans pour l’attirer au PSG : soit attendre l’été 2021, soit tenter de faire comme avec Kylian Mbappé et obtenir auprès de l’OL un prêt avec option d’achat obligatoire dans un an. Quoi qu’il en soit, Houssem Aouar pourrait bien bouger dès cet été…

L’OL n’exclut aucun départ