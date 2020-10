Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi déjà en grand danger pour Aouar ?

Publié le 2 octobre 2020 à 8h45 par A.M.

Grand fan du profil d'Houssem Aouar, Nasser Al-Khelaïfi serait récemment revenu à la charge pour le milieu de terrain de l'OL. Mais dans ce dossier, le PSG semble partir avec une longueur de retard.

Comme révélé dès le mois de janvier par le10sport.com, Nasser Al-Khelaïfi apprécie tout particulièrement le profil d'Houssem Aouar. Une information confirmée par L'Equipe , le quotidien expliquant que le président du PSG s'était entretenu en début d'année avec son homologue Lyonnais Jean-Michel Aulas. Et alors que le départ du milieu de terrain est régulièrement évoqué, Nasser Al-Khelaïfi serait récemment revenu à la charge afin de connaître l'évolution du dossier. Une transaction basée sur un prêt avec option d'achat obligatoire, à l'image de ce qui avait été fait avec Kylian Mbappé en 2017. Malgré tout, le PSG part avec une longueur de retard dans ce dossier.

Aouar veut découvrir un championnat étranger