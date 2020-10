Foot - Mercato

Mercato- Rennes : Un joueur de la Juventus en approche ?

Publié le 2 octobre 2020 à 8h08 par G.d.S.S. mis à jour le 2 octobre 2020 à 8h11

Annoncé dans le viseur du Stade Rennais ces derniers jours, Daniele Rugani serait sur le point de débarquer en Bretagne sous la forme d’un prêt.