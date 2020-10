Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mandanda annonce la couleur pour la suite du mercato estival !

Publié le 2 octobre 2020 à 7h30 par D.M.

Steve Mandanda s'est prononcé sur la suite du mercato estival, mais aussi sur l'arrivée de renforts. Le portier de l'OM a reconnu que le club marseillais rencontrait quelques difficultés financières qui pourraient compliquer le recrutement d'un joueur.

L’OM connait désormais ses adversaires en Ligue des champions. Le club marseillais défiera Porto, Manchester City et l’Olympiakos avec l’espoir de rallier les huitièmes de finale. Afin de performer sur la scène européenne, mais aussi en Ligue 1, Pablo Longoria a apporté du sang neuf durant ce mercato estival, et ce malgré de grandes difficultés financières. L’OM a enregistré les arrivées de Pape Gueye, Yuto Nagatomo, Leonardo Balerdi, mais aussi Luis Henrique. Alors que le mercato estival se termine lundi soir, Pablo Longoria pourrait réserver quelques surprises et recruter un nouveau joueur comme il l’a confié ce jeudi : « Est-ce qu’un nouveau joueur peut arriver ? Le mercato est toujours ouvert. Ce que je peux dire c’est que l’on va être attentifs. On doit profiter des opportunités, pour vendre comme pour acheter. Mais le mercato est encore ouvert. Je ne sais pas comment ça va finir, mais je ne ferme par la porte à un nouveau coup ».

« L'aspect économique n'est pas simple, c'est comme ça »