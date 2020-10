Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi relance l’opération Houssem Aouar !

Publié le 1 octobre 2020 à 21h15 par T.M. mis à jour le 1 octobre 2020 à 21h24

Dernièrement, pour Houssem Aouar, la bataille se résumait à un duel entre Arsenal et la Juventus. Mais ce mercredi, Jean-Michel Aulas a annoncé qu’un 3ème club était aussi dans le coup. Un prétendant qui serait le PSG. En effet, Nasser Al-Khelaïfi serait très intéressé par le joueur de l’OL.

A quelques jours de la fin du mercato, Houssem Aouar n’a toujours pas quitté l’OL. Alors que le protégé de Rudi Garcia dispose d’un bon de sortie pour ce mercato, les offres arrivées sur le bureau de Jean-Michel Aulas ne sont pas à la hauteur des attentes du président lyonnais, qui espérerait récupérer aux alentours de 40M€. Pourtant, les prétendants sont au rendez-vous pour Aouar avec notamment Arsenal et la Juventus. Mais il faudrait faire avec un 3ème concurrent. « On sait que deux clubs de grande importance s'intéressent à Houssem... Trois clubs. Il y en a deux à court terme, et un à moyen terme », assurait ce mercredi Aulas. Un troisième club qui ne serait autre que le PSG où Nasser Al-Khelaïfi serait un grand fan d’Houssem Aouar.

Al-Khelaïfi est à fond !