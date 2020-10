Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle surprise signée Leonardo après Florenzi ?

1 octobre 2020

Leonardo pourrait prendre une nouvelle fois tout le monde de court, en cette fin de mercato.

Leonardo va entamer le sprint final du mercato. Pour le moment, le Paris Saint-Germain n’a toujours recruté personne pour pallier les départs d’Edinson Cavani et d’Eric Maxim Choupo-Moting... mais beaucoup de choses pourraient changer, au cours des prochains jours ! En Espagne, AS est persuadé que le PSG tentera sa chance avec Diego Costa. Il faut dire que l’international espagnol a un profil qui pourrait mettre en valeur Neymar et Kylian Mbappé. Sa relation avec Diego Simeone ne serait d’ailleurs plus des meilleures et il pourrait donc quitter l’Atlético de Madrid. Un départ de Diego Costa est devenu encore plus envisageable, depuis l’arrivée de Luis Suarez en provenance du FC Barcelone et sachant que les Colchoneros souhaiteraient recruter Cavani.

Milik, une piste intéressante, mais...

Une autre piste surprenante a fait surface, ces derniers jours. Il Corriere dello Sport a tout d’abord émis l’hypothèse que le Paris Saint-Germain puisse s’intéresse à Arkadiusz Milik. Il faut dire que la situation du joueur est très intéressante. Talentueux, bien que freiné par des graves blessures au genou, le Polonais ne rentre plus dans les plans de Gennaro Gattuso, encore plus depuis l’arrivée de Victor Osimhen. La confirmation est vite arrivée par le biais de Ciro Venerato, journaliste italien spécialiste de mercato. « La direction de Naples a téléphoné au Paris Saint-Germain et à l'Atletico Madrid pour proposer l'attaquant polonais Arkadiusz Milik » a-t-il expliqué, au micro de Rai Sport . Il s’est montré toutefois pessimiste concernant une arrivée de Milik au PSG, en confiant : « Les évaluations sont en cours, mais c'est plus non que oui ».

Leonardo est tenté par Moise Kean !