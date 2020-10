Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La bonne pioche de l’été, c’est peut-être lui…

Publié le 1 octobre 2020 à 16h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Récemment recruté par le PSG pour venir renforcer le poste de latéral droit, Alessandro Florenzi semble vivre une intégration réussie dans la capitale. Et l’international italien pourrait même être l’une des surprises inattendues au cœur d’un mercato très calme au PSG.

C’est un fait, les supporters du PSG s’attendaient à un recrutement estival plus agité, et il n’en était pas autrement pour Thomas Tuchel : « Aujourd'hui, c'est la réalité. Je ne sais pas si on va recruter d'autres joueurs. Ce n’est pas impossible qu’on reste là (…) On va payer le prix en octobre, novembre, décembre, janvier », a indiqué l’entraîneur en conférence de presse ce jeudi. Il a également fait part de son agacement d’avoir perdu autant de joueurslibres cet été comme Thiago Silva, Thomas Meunier ou encore Edinson Cavani. Pour l’instant, un seul de ces trois éléments été remplacé numériquement puisqu’Alessandro Florenzi est venu renforcer le PSG.

Florenzi, le coup inattendu

En quelques jours seulement, le latéral droit italien s’est engagé avec le PSG sous la forme d’un prêt, et une option d’achat non-obligatoire de 9M€ serait également fixée auprès de l’AS Rome pour l’été prochain dans ce dossier. Interrogé en conférence de presse, Florenzi a d’ailleurs expliqué que Leonardo l’avait convaincu de venir se relancer au PSG cet été : « J'ai d'abord parlé avec Leonardo qui m'a parlé du contexte parisien, ce que l'équipe attendait de moi. Puis j’ai parlé avec l'entraîneur après la signature de mon contrat », a indiqué l’international italien, qui a fait des débuts assez prometteurs en Ligue 1 sous ses nouvelles couleurs.

Une intégration réussie