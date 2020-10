Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Rudi Garcia jette un gros froid pour Houssem Aouar !

Publié le 2 octobre 2020 à 15h15 par A.M.

Alors que le Paris Saint-Germain aurait relancé la piste menant à Houssem Aouar, Rudi Garcia s'est prononcé sur l'avenir de son milieu de terrain et compte sur lui dimanche pour le choc contre l'OM

Comme l'a récemment annoncé Jean-Michel Aulas, il ne reste plus que quelques heures aux joueurs de l'OL qui souhaitent partir. En effet, si un joueur est toujours lyonnais samedi matin, il ne partira plus bien que le mercato ferme officiellement ses portes lundi soir. Et cette situation concerne notamment Houssem Aouar. Très convoité par Arsenal, et toujours dans le viseur du PSG selon L'Equipe, le milieu de terrain de l'OL devra faire vite s'il veut quitter son club formateur. Et Rudi Garcia semble assez confiant à l'idée de conserver son joueur.

Aouar pourrait rester à l'OL