Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Belhanda va signer à l’OGC Nice !

Publié le 2 octobre 2020 à 14h38 par Alexis Bernard mis à jour le 2 octobre 2020 à 14h40

En quête d’un renfort offensif sur le marché des transferts, l’OGC Nice va rapatrier Younes Belhanda.

L’OGC Nice s’apprête à réaliser un coup pour le moins inattendu en bouclant le retour de Younes Belhanda (30 ans) ! Les Aiglons, qui cherchent un profil offensif et polyvalent, ont intensifié depuis plusieurs jours les négociations avec le milieu offensif marocain et son club de Galatasaray. Selon nos informations, et sauf retournement de situation de dernière minute, Belhanda va donc boucler son retour à l’OGC Nice, dont il avait porté les couleurs en 2016-2017.