Mercato - PSG : Leonardo est prévenu pour ces deux pistes !

Publié le 3 octobre 2020 à 20h15 par A.D. mis à jour le 3 octobre 2020 à 20h16

Avant la fin du mercato estival, Leonardo et le PSG pourraient se jeter sur Mattia De Sciglio et Sami Khedira. Interrogé sur les départs possibles à la Juventus, Andrea Pirlo a fait passer un message clair sur ces deux dossiers.

En plus d'Alessandro Florenzi et d'Alexandre Letellier, Leonardo pourrait offrir d'autres joueurs à Thomas Tuchel d'ici la fin du mercato estival. Alors que le marché ferme ce lundi, le directeur sportif du PSG doit opérer vite. Pour se faire, l'ancien du Milan AC pourrait se servir du côté de la Juventus, où plusieurs joueurs seraient en difficulté, et notamment Mattia De Sciglio et Sami Khedira. En quête d'un latéral gauche pour combler la grave blessure de Juan Bernat et d'un milieu de terrain, Leonardo pourrait donc se jeter sur ces deux hommes très prochainement. Mais qu'en pense Andrea Pirlo ? Présent en conférence de presse ce samedi, le coach de la Juve a lâché ses vérités sur l'avenir de Mattia De Sciglio et de Sami Khedira.

«De Sciglio et Khedira sont disponibles pour jouer pour le moment»