Mercato - PSG : Les divergences entre Leonardo et Tuchel se poursuivent pour ce joueur !

Publié le 3 octobre 2020 à 19h45 par A.D.

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité le 24 septembre, Leonardo et Thomas Tuchel ne sont pas du tout d'accord en ce qui concerne Tiémoué Bakayoko. Pour cette raison, le PSG aurait stoppé les négociations pour l'arrivée du milieu de terrain de Chelsea.

Déterminé à recruter un milieu de terrain cet été, Leonardo a identifié le profil de Tiémoué Bakayoko, entre autres. Toutefois, ce profil ne fait pas du tout l'unanimité au sein du PSG. En effet, comme Le 10 Sport vous l'a révélé le 24 septembre, Tiémoué Bakayoko est surtout une piste de Leonardo, mais Thomas Tuchel n'est pas vraiment fan de l'ancien de l'AS Monaco. Et ce désaccord aurait totalement fait capoter ce dossier.

La piste Bakayoko oubliée depuis quelques jours ?