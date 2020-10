Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo, avenir... Tuchel aurait pris une grosse décision en coulisse !

Publié le 3 octobre 2020 à 15h15 par H.G.

Alors que Thomas Tuchel est sorti de ses gonds en conférence de presse ce jeudi pour réclamer des recrues, l’entraîneur allemand se serait permis une telle sortie en raison de sa situation au sein du PSG.

Ce jeudi, Thomas Tuchel a décidé de délaisser sa position mesurée pour adopter une position offensive face la gestion du mercato estival du PSG de Leonardo. En effet, le technicien allemand a publiquement remis en question la gestion de son directeur sportif, regrettant le manque d’arrivées ainsi que le nombre conséquent de joueurs partis librement au terme de leur contrat. Et le moins que l’on puisse dire est que cette sortie n’a évidemment pas été du goût de Leonardo, qui ne s’est pas privé de remettre Thomas Tuchel à sa place ce vendredi après la victoire 6-1 du PSG face à Angers. Cependant, il se pourrait que l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund ait été pleinement conscient des risques qu’il prenait en prononçant de telles paroles.

Thomas Tuchel considérait n’avoir plus rien à perdre !