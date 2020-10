Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel sait à quoi s’en tenir pour son avenir !

Publié le 3 octobre 2020 à 14h15 par H.G.

Alors que les tensions entre Leonardo et Thomas Tuchel ont éclaté au grand jour cette semaine, le technicien allemand ne se ferait guère d’illusions quant à son avenir au PSG.

À trois jours de la fin du mercato estival, le moins que l’on puisse dire est que les temps sont agités au sein du PSG. Outre le fait que le club de la capitale ait besoin de nouveaux joueurs, cette session des transferts a fait éclater au grand jour les tensions annoncées de longue date entre Thomas Tuchel. Réclamant des renforts et critiquant ouvertement la gestion de son directeur sportif ce jeudi, le technicien allemand s’est attiré les foudres de l’Italo-brésilien. Au sortir de la rencontre du PSG remportée 6-1 face à Angers ce samedi, Leonardo a en effet fustigé la sortie de l’Allemand en conférence de presse en la jugeant inappropriée, surtout vu le contexte financier actuel, tout en affirmant que Thomas Tuchel devait se plier aux règles internes du PSG et à sa hiérarchie. Les tensions entre les deux hommes sont donc plus vives que jamais, et l’avenir de l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund dans la capitale française est désormais remis en question. Et à ce sujet, il se pourrait que le technicien du PSG ne se fasse désormais plus la moindre illusion.

Si Thomas Tuchel souhaite partir, la porte lui serait ouverte !