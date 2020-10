Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement dans le dossier Dele Alli !

Publié le 3 octobre 2020 à 13h45 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Dele Alli ces derniers jours, l’international anglais aurait eu une entrevue avec sa direction afin de prendre une décision sur son futur.

Le temps presse pour Leonardo. À trois jours de la fin du mercato estival, Thomas Tuchel souhaite l’arrivée d’un milieu de terrain, d'un attaquant et d'un défenseur central. Seulement voilà, la tâche du PSG est difficile dans la mesure où le club voit ses finances être perturbées par l’impact économique de la pandémie de Covid-19. De quoi ne laisser d’autres choix à Paris que de se montrer créatif, notamment en essayant d’enrôler des joueurs dans le cadre de prêts avec éventuellement une option d’achat. Ce serait précisément ce à quoi penserait le PSG avec Dele Alli, qui n’entre plus vraiment dans les plans de José Mourinho à Tottenham. Et alors qu’il était annoncé que le dossier patinait ces dernières heures, la piste menant au joueur de 24 ans serait en réalité toujours d’actualité.

Une rencontre entre Dele Alli et son président pour trancher sur son avenir ?