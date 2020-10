Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ole Gunnar Solskjær ne lâche rien pour Ousmane Dembélé !

Publié le 3 octobre 2020 à 10h30 par H.G. mis à jour le 3 octobre 2020 à 10h32

En dépit du fait que le FC Barcelone ait annoncé ce vendredi par la voix de son directeur sportif qu’il ne prévoyait pas de laisser partir Ousmane Dembélé, Manchester United continuerait de travailler sur la piste menant à l’international français.

« Il n'y a pas de négociations avec Manchester United. Ousmane Dembélé est un joueur sur lequel nous comptons et, comme l'a dit Ronald Koeman, nous espérons profiter de ses qualités footballistiques. Je suis convaincu qu'il passera une excellente année avec nous » a expliqué Ramon Planes ce vendredi à l’occasion de la conférence de presse de présentation de Sergiño Dest. Trois ans après son arrivée au FC Barcelone, Ousmane Dembélé voit en effet son nom être lié à celui de Manchester United. Il a même été annoncé dans la presse que l’ancien joueur du Stade Rennais et du Borussia Dortmund serait ouvert à la possibilité de rejoindre les Red Devils , qui pourraient prochainement adresser une offre au Barça pour recruter l’ailier français de 23 ans comme le10sport.com vous l’a annoncé. Et malgré le démenti de Ramon Planes, l’écurie entrainée par Ole Gunnar Solskjær continuerait de travailler sur la piste.

Manchester United maintiendrait le contact, mais…