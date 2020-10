Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup XXL envisagé par Leonardo tombe à l'eau !

Publié le 3 octobre 2020 à 17h15 par B.C.

Désireux de piocher dans l'effectif de l'Inter Milan pour renforcer le PSG, Leonardo devra changer ses plans d'ici lundi soir. En effet, Marcelo Brozovic et Milan Skriniar ne devraient pas débarquer dans la capitale dans les prochaines heures.

À moins de trois jours de la fin du mercato, Leonardo est en difficulté pour renforcer le PSG. Malgré les nombreux départs de l'été, le club de la capitale n'est pas parvenu à mettre la main sur les joueurs souhaités, et l'étau se resserre. D'après Foot Mercato, Nelio Lucas, le représentant de Doyen Sport, serait actuellement à Paris et devrait rencontrer Leonardo afin d'évoquer la situation de ses clients : Ivan Perisic et Marcelo Brozovic. Le 10 Sport vous avait révélé en exclusivité l'intérêt du PSG pour le milieu croate, et ces dernières heures, Sky Sport a évoqué un scénario pouvant permettre au club de la capitale de parvenir à ses fins. L'idée d'un échange avec Leandro Paredes ne serait pas à exclure selon le média italien. Dans le même temps, le nom de Milan Skriniar est également annoncé avec insistance du côté du PSG, mais les deux joueurs de l'Inter Milan ne devraient pas rejoindre le Parc des Princes avant lundi.

Pas de Brozovic, ni de Skriniar au PSG