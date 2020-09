Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cet indésirable de Zidane aurait tranché pour son avenir

Publié le 1 octobre 2020 à 0h00 par A.D.

Indésirable de Zinedine Zidane, Nacho Hernandez aurait la cote en Angleterre, en Espagne et en Italie. Alors qu'il devrait être prêté cet été, le défenseur du Real Madrid aurait visiblement une préférence.

Devenu indésirable du côté du Real Madrid, Nacho Hernandez pourrait bien faire ses valises avant la fin du mercato estival, soit lundi. Après Gareth Bale, Sergio Reguilon, James Rodriguez, ou encore Brahim Diaz, le défenseur polyvalent de 30 ans pourrait donc quitter l'effectif de Zinedine Zidane. Et il semblerait que Nacho ait déjà choisi où il voudrait évoluer à partir du 6 octobre.

Nacho partagé entre le Milan AC, Naples et la Roma ?