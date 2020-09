Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Keylor Navas s'enflamme pour cette nouvelle arrivée

Publié le 30 septembre 2020 à 22h15 par A.D.

Alexandre Letellier a retrouvé le PSG cet été pour jouer le rôle de troisième gardien. Interrogé sur le site officiel du club, Keylor Navas s'est prononcé sur cette nouvelle arrivée.

Après Alessandro Florenzi, Leonardo a offert Alexandre Letellier à Thomas Tuchel. Ancien du PSG, le natif de Paris fait son retour pour occuper le rôle de gardien numéro 3, derrière Keylor Navas et Sergio Rico. Interrogé sur son rapatriement, Alexandre Letellier s'était totalement enflammé et avait fait part de son immense plaisir de retrouver le Camp des Loges : « C’est un moment incroyable. J'ai été formé ici, pendant 10 ans, sans avoir signé professionnel au final. Et je reviens 10 ans plus tard pour finalement faire partie de cette équipe. C'est un sentiment formidable. Pour ma famille, mes proches et moi-même, c'est un vrai rêve ! Ce qui a changé depuis ma formation ? Beaucoup de choses ! En 10 ans, le club a énormément évolué, sur le plan sportif et aussi au niveau infrastructures. J'ai hâte de découvrir toutes ces nouveautés. Mes objectifs ? Ce sera de progresser le plus possible, d'apprendre, de bien travailler et d'aider mes coéquipiers au maximum. Et je suis impatient de rencontrer mes coéquipiers gardiens de but avec qui je vais travailler ! » . Arrivé depuis quelques jours, Alexandre Letellier se serait déjà bien adapté.

«Depuis son arrivée, il est très agréable et très respectueux»