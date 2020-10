Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman à l’origine de cette nouvelle arrivée !

Publié le 2 octobre 2020 à 23h30 par H.K.

Tout juste arrivé au FC Barcelone, Sergiño Dest a pour ambition de s’imposer et de progresser en Catalogne. Et il affirme que Ronald Koeman a joué un rôle important dans sa décision…

Le FC Barcelone tient son nouveau latéral droit. Officiellement transféré en provenance de l’Ajax Amsterdam, Sergiño Dest a été présenté à la presse ce vendredi. Pendant un temps tout proche du Bayern Munich, l’international américain a finalement décidé de s’engager avec le Barça, faisant de lui le remplaçant de Nelson Semedo, parti à Wolverhampton il y a quelques jours. L’occasion pour lui de revenir sur les raisons de son choix de quitter les Pays-Bas pour rejoindre les Blaugrana .

« Il est important que Koeman soit ici car il est Néerlandais »