Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un ultime rebondissement possible pour Ousmane Dembélé ?

Publié le 4 octobre 2020 à 22h00 par H.K.

Alors qu’Ousmane Dembélé est sur les tablettes de Manchester United, le Français est toujours au FC Barcelone et son départ semble aujourd'hui difficile à envisager. Cependant, rien ne serait à exclure dans ce dossier comme l'explique un journaliste espagnol.

Ousmane Dembélé semble être tombé en disgrâce à Barcelone. De nouveau en retard aux entraînements barcelonais, l’international français a perdu du crédit aux yeux de Ronald Koeman, qui semble lui préférer Ansu Fati, Philippe Coutinho, Pedri ou encore Francisco Trincao sur le front de l’attaque. Courtisé par Manchester United, Dembélé pourrait encore faire une dernière bonne action pour le Barça en cas de départ, puisqu’il pourrait permettre aux dirigeants barcelonais de réinvestir l’argent de sa vente pour recruter un nouvel attaquant…

« Ousmane n’a pas dit non, mais il a seulement dit qu’il ne voulait pas être prêté »