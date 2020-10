Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre Tuchel et Leonardo, le vestiaire a fait son choix !

Publié le 4 octobre 2020 à 21h15 par H.G.

Alors que la lutte entre Thomas Tuchel et Leonardo a éclaté au grand jour cette semaine, les joueurs du PSG auraient d’ores et déjà choisi leur camp.

Depuis le retour de Leonardo au PSG, il est fréquemment fait état dans la presse des tensions entre l’Italo-brésilien et Thomas Tuchel, et cela en dépit du fait que les deux hommes assurent bien s’entendre. Cependant, cette semaine, le doute n’est plus permis tant les tensions entre les deux hommes forts du PSG ont éclaté aux yeux de tous. En effet, ce jeudi, Thomas Tuchel a publiquement remis en question la gestion du mercato par Leonardo, regrettant le manque d’arrivées et le nombre conséquents de départs libre, tandis que le directeur sportif parisien a remis à sa place son entraîneur ce vendredi après le match de Paris contre Angers (6-1), fustigeant les propos de l’Allemand qu’il considère inappropriés.

Le vestiaire pencherait en la faveur de Thomas Tuchel !