Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Démission, licenciement… Quel avenir pour Tuchel ?

Publié le 4 octobre 2020 à 12h30 par T.M.

Suite à l’accrochage avec Leonardo concernant le mercato du PSG, Thomas Tuchel voit les rumeurs sur son avenir de nouveau se multiplier. A quoi faut-il s’attendre pour la suite de la carrière de l’Allemand dans la capitale ? Réponse.

Le PSG est actuellement secoué par la guerre entre Thomas Tuchel et Leonardo. En cette fin de mercato, l’entraîneur allemand a regretté de voir de nombreux départs dans son effectif ne pas être palliés. En conférence de presse, Tuchel avait ainsi pointé du doigt le gestion de son directeur sportif, qui n’avait pas manqué de lui répondre quelques heures plus tard. Si la relation était plutôt cordiale entre les deux hommes, cela semble désormais être la guerre, bien que Leonardo pourrait répondre aux besoin de son entraîneur avec les arrivées de Moise Kean ou encore Marcelo Brozovic. Il n’empêche que ces tensions ont ravivé les débats autour de l’avenir de Thomas Tuchel, qui n’a cessé d’être remis en question. Alors que l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund est dans sa dernière année de contrat avec le PSG, pourrait-il faire ses valises avant la fin de son bail ?

Tuchel parti… pour rester !

Depuis le retour de Leonardo au PSG, le départ de Thomas Tuchel ne cesse d’être évoqué. Cette fois, avec la guerre initiée entre les deux hommes, l’Allemand pourrait bien être plus proche que jamais du départ. Toutefois, à en croire les différents échos, cela ne devrait pas intervenir en cours de saison. En ce qui concerne une possible démission, cela ne serait clairement pas d’actualité. En effet, pour L’Equipe , le clan Tuchel a assuré : « Pourquoi démissionnerait-il ? Tout ce qu’il a fait est de demander des joueurs plutôt que d’en voir cinq ou six partir ». L’entraîneur du PSG pourrait-il plutôt être licencié ? Toujours selon le quotidien sportif, on n’en prendrait également pas le chemin. Alors que Leonardo avait évacué ce scénario, le PSG ne serait tout simplement pas en mesure de payer les indemnités de Thomas Tuchel, environ 10M€ s’il venait à s’en séparer. En effet, du côté de Doha, on ne voudrait répéter l’épisode Laurent Blanc.

Un départ en 2021 !