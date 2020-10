Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une démission ? La réponse du clan Tuchel !

Publié le 4 octobre 2020 à 9h15 par T.M.

Si la relation était plutôt cordiale entre Thomas Tuchel et Leonardo jusque-là, cela chauffe entre les deux hommes forts du PSG. De quoi provoquer le départ de l’entraîneur allemand ?

Cet été, le PSG a perdu gros. En effet, Thomas Tuchel a vu de nombreux joueurs partir et ces derniers n’ont pas été remplacés. De quoi quelque mettre en colère l’entraîneur parisien, qui n’avait pas hésité à le faire savoir, s’en prenant ainsi à la stratégie de Leonardo. Des propos qui ont fait sortir de ses gonds le directeur sportif parisien. En effet, après la victoire face à Angers ce vendredi, Leonardo a expliqué qu’il n’avait pas apprécié la sortie de Tuchel, ajoutant même : « S'il décide de rester, il se doit de respecter la politique sportive et les règles internes ». Face à cette situation, l’Allemand pourrait-il alors s’en aller ?

« Pourquoi démissionnerait-il ? »