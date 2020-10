Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le successeur de Tuchel ça pourrait bien être lui...

Publié le 4 octobre 2020 à 1h45 par A.C.

Du côté du Paris Saint-Germain, on semble avoir les idées claires au sujet de la succession de Thomas Tuchel.

Nous vous expliquons depuis plusieurs mois déjà sur le10sport.com , que la relation entre Leonardo et Thomas Tuchel n’est pas idyllique. Mais les choses semblent avoir pris une tournure particulière ce vendredi, lorsque le directeur sportif du Paris Saint-Germain a publiquement repris son entraineur, qui s’est plaint du mercato. « On n'a pas aimé la déclaration. Le club ne l'a pas aimé, je ne l'ai pas aimé. On va voir en interne comment on va faire, mais là c'est très clair » a expliqué Leonardo. « De tout temps, au sein du club, quand quelqu'un n'est pas content c'est très clair, on parle et il n'y a aucun souci, c'est facile. S'il (Tuchel, NDLR) décide de rester, il se doit de respecter la politique sportive et les règles internes ». Mais qui pourrait remplacer Tuchel ? Le 25 mai dernier, nous vous révélions des contacts entre Leonardo et Massimiliano Allegri.

Allegri attend patiemment le PSG