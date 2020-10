Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel dans le collimateur de Nasser Al-Khelaïfi ?

Publié le 3 octobre 2020 à 20h45 par B.C.

Ce vendredi, Leonardo a violemment remis en place Thomas Tuchel après sa sortie sur le mercato du PSG. Le directeur sportif parisien a clairement fait savoir qu'il n'avait pas apprécié ses déclarations, et il n'est pas le seul.

Après la sortie remarquée de Thomas Tuchel cette semaine en conférence de presse, n'hésitant pas à critiquer les choix de sa direction dans ce mercato estival, Leonardo ne s'est pas privé de remettre à sa place l'entraîneur du PSG. « On n'a pas aimé la déclaration. Le club ne l'a pas aimé, je ne l'ai pas aimé. On vit actuellement une situation très grave, et pas seulement dans le football. On va voir en interne comment on va faire, mais là c'est très clair. De tout temps, au sein du club, quand quelqu'un n'est pas content c'est très clair, on parle et il n'y a aucun souci, c'est facile. S'il (Tuchel, NDLR) décide de rester, il se doit de respecter la politique sportive et les règles internes », a-t-il indiqué aux journalistes présents au Parc des Princes après la victoire contre Angers. Thomas Tuchel, à qui il ne reste plus qu'une année de contrat, est donc dans le collimateur de Leonardo, mais pas seulement...

Al-Khelaïfi n'a pas aimé non plus la sortie de Tuchel