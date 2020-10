Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un licenciement imminent pour Thomas Tuchel ? La réponse !

Publié le 3 octobre 2020 à 19h30 par B.C.

Après la sortie fracassante de Leonardo concernant Thomas Tuchel ce vendredi soir, l'avenir de l'entraîneur parisien paraît incertain. Alors qu'il entre dans sa dernière année de contrat au PSG, l'Allemand pourrait toutefois rester à son poste pour le moment. Explications.

La guerre est déclarée entre Thomas Tuchel et Leonardo. Ce n'est pas un secret, la relation entre les deux hommes est compliquée, mais alors qu'ils tentaient jusqu'ici de masquer leurs désaccords, tout a éclaté cette semaine. L'entraîneur du PSG a d'abord profité d'un point presse jeudi pour critiquer les derniers choix de sa direction, à savoir Leonardo, concernant le mercato parisien et les nombreux départs estivaux. « On perd trop de joueurs sans indemnité. Ça a commencé avec Rabiot, un grand joueur qui est parti libre, ça a continué cette saison et ça peut continuer l'été prochain avec Draxler, Di Maria, Bernat. C'est trop et c'est le pire pour chaque club de ne pas avoir d'argent pour réinvestir. C'est trop pour un club comme le PSG », a-t-il expliqué, avant d'afficher ses craintes pour cette nouvelle saison sans l'arrivée de renforts d'ici lundi, date de la fin du mercato. Une sortie qui n'a pas été du goût de Leonardo, remettant à sa place l'Allemand ce vendredi soir après la victoire contre Angers (6-1) : « On n'a pas aimé la déclaration. Le club ne l'a pas aimé, je ne l'ai pas aimé. On vit actuellement une situation très grave, et pas seulement dans le football. Ne pas comprendre cette situation... On n'a pas aimé. On va voir en interne comment on va faire, mais là c'est très clair. De tout temps, au sein du club, quand quelqu'un n'est pas content c'est très clair, on parle et il n'y a aucun souci, c'est facile. S'il (Tuchel, NDLR) décide de rester, il se doit de respecter la politique sportive et les règles internes ».

Tuchel bien parti pour rester... pour le moment ?

Dans ce contexte, difficile d'imaginer les deux hommes cohabiter ensemble jusqu'à la fin de la saison. Alors qu'il arrivera en fin de contrat l'été prochain, Thomas Tuchel semble très loin d'une prolongation, mais son avenir à court ou moyen-terme paraît aussi incertain après la sortie de son directeur sportif. Comme vous l'a révélé le 10 Sport, Leonardo a déjà approché Massimiliano Allegri et rêverait de le voir à la place de Thomas Tuchel sur le banc du PSG. Pour autant, le départ de l'Allemand n'est pas encore d'actualité selon les informations du Parisien . Le quotidien francilien explique en effet ce samedi soir que le licenciement de Thomas Tuchel et de son staff coûterait cher au PSG, entre 10 et 15M€, et les finances du club de la capitale ne permettent pas une telle dépense, alors que Leonardo peine déjà à se montrer actif dans ce mercato estival. De plus, l'ancien coach du BVB disposerait de plusieurs soutiens de taille en interne, à l'instar de Kylian Mbappé, Neymar, Keylor Navas ou encore Marquinhos, des joueurs qui n'auraient pas oublié les reproches que leur avait faits Leonardo en début d'année après plusieurs fêtes et sorties sur les réseaux sociaux. Si Thomas Tuchel semble bien sur un siège éjectable, son départ n'est pas pour autant imminent...

Leonardo pourrait-il claquer la porte ?