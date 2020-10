Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à prendre une grosse décision pour l'avenir de Tuchel ?

Publié le 3 octobre 2020 à 17h45 par H.G.

Alors que les tensions entre Leonardo et Thomas Tuchel ont éclaté au grand jour, l’Italo-brésilien pourrait faire tomber la tête de l’entraîneur allemand afin de sauver la sienne.

Depuis que Leonardo est revenu au PSG il y a un peu plus d’un an, il est fréquemment annoncé que l’avenir de Thomas Tuchel s’écrit en pointillés. Contrairement à leurs multiples démentis, la presse fait souvent état des divergences entre les deux hommes, et tout indique que celles-ci ont définitivement éclaté au grand jour cette semaine. Jeudi dernier, l’Allemand a publiquement remis en question la gestion de son directeur sportif, regrettant le manque d’arrivées et considérant que le PSG s’était affaibli cet été. Une sortie qui n’a pas été du goût de Leonardo, qui a violemment remis à sa place Thomas Tuchel ce vendredi en expliquant que ses propos sont inappropriés, surtout dans le contexte économique actuel. De quoi conduire le premier à faire partir le second prochainement ? Cette hypothèse ne serait pas forcément à exclure…

Leonardo prêt à faire tomber Tuchel pour sauver son poste ?