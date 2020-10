Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel valide un choix fort de Leonardo !

Publié le 4 octobre 2020 à 0h15 par A.M.

Auteur d'une très belle prestation contre Angers avec à la clé son premier but avec le PSG, Alessandro Florenzi a été encensé par Thomas Tuchel, très heureux de pouvoir compter sur son nouveau latéral droit.

Ces dernières heures, les tensions sont vives entre Thomas Tuchel et Leonardo, le premier reprochant au second son incapacité à renforcer l'effectif sur le mercato. Le directeur sportif du PSG a d'ailleurs sèchement recadré son entraîneur vendredi soir après la large victoire parisienne contre Angers (6-1). Une rencontre durant laquelle la seule recrue estivale s'est distinguée. Prêté par l'AS Roma, Alessandro Florenzi a effectivement réalisé une très belle prestation avec à la clé son premier but sous le maillot du PSG. Et sur ce coup là, Thomas Tuchel ne peut que valider le recrutement de l'international italien.

Tuchel s'enflamme pour Florenzi