Mercato - PSG : Tuchel, Leonardo… Doha prêt à prendre une décision radicale ?

Publié le 4 octobre 2020 à 8h15 par T.M.

Alors que le ton est monté entre Leonardo et Thomas Tuchel, cela ne serait visiblement pas passé du côté de Doha, qui pourrait bien trancher dans le vif.

Après un début de saison compliquée, le PSG a réussi à redresser la barre en Ligue 1. Toutefois, le club de la capitale est bel et bien frappé d’une crise et elle touche son organigramme. En effet, en conférence de presse, Thomas Tuchel n’avait pas hésité à remettre en question la stratégie de Leonardo et de sa direction concernant le marché des transferts. Une sortie remarquée, qui n’a pas été appréciée en interne. Ainsi, ce vendredi, après la rencontre face à Angers, le directeur sportif du PSG a publiquement remis en place son entraîneur. Cela chauffe donc au sein du club de la capitale et cela ne passe pas forcément inaperçue à Doha.

« Si ça continue, ils devront se séparer de l’un des deux… »