Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va-t-il virer Tuchel avant la fin de la saison ?

Publié le 4 octobre 2020

Après les critiques de Thomas Tuchel visant le mercato parisien, Leonardo a sèchement recadré l'entraîneur du PSG ce vendredi. Selon vous, l'Allemand restera-t-il à son poste jusqu'à la fin de la saison ?

La guerre semble déclarée au PSG entre Thomas Tuchel et Leonardo. Alors que l'entraineur allemand n'a pas hésité à pointer du doigt les choix de sa direction durant le mercato, évoquant notamment les nombreux départs estivaux et le manque de recrues, l'Italo-brésilien ne s'est pas privé de lui répondre vendredi soir. « On n'a pas aimé la déclaration. Le club ne l'a pas aimé, je ne l'ai pas aimé. On vit actuellement une situation très grave, et pas seulement dans le football. Ne pas comprendre cette situation... On n'a pas aimé. On va voir en interne comment on va faire, mais là c'est très clair. De tout temps, au sein du club, quand quelqu'un n'est pas content c'est très clair, on parle et il n'y a aucun souci, c'est facile. S'il (Tuchel, NDLR) décide de rester, il se doit de respecter la politique sportive et les règles internes », a lâché Leonardo. Alors que l'on savait que les deux hommes n'étaient pas sur la même longueur d'onde, une nouvelle étape a été franchie cette semaine, de quoi s'interroger sur l'avenir de l'Allemand.

Leonardo-Tuchel, l'association peut-elle durer ?