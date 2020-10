Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avec cette recrue, Leonardo aurait touché le gros lot !

Publié le 4 octobre 2020 à 19h30 par Th.B.

En cette fin de mercato, Leonardo semble avoir concrètement avancé ses pions. Danilo Pereira devrait officiellement être parisien d’ici lundi soir grâce à un prêt payant dans lequel serait inclus une option d’achat. Et l’arrivée du milieu de terrain défensif du FC Porto pourrait mettre un terme aux longues recherches parisiennes dans ce secteur de jeu.

Tiémoué Bakayoko, Marcelo Brozovic, Jorginho, Sergej Milinkovic-Savic, Ismaël Bennacer… Tout au long de ce mercato estival, une flopée de noms ont été liés au PSG en quête de renforts au milieu de terrain. Idéalement, Leonardo aurait aimé recruter pas un, mais deux joueurs dans ce secteur de jeu. Faute de ressources financières nécessaires et de solutions adéquates, le PSG devrait se contenter de l’arrivée de Danilo Pereira (29 ans), international portugais et champion d’Europe 2016. Toutes les parties se seraient mises d’accord pour un prêt payant de 4M€ d’une saison dans lequel une option d’achat serait incluse selon Sky Sports . Journaliste pour RMC , Nicolas Vilas allait plus loin ce dimanche en assurant que ladite clause serait une option d’achat obligatoire qui s’élève à 16M€. L’été prochain, le PSG recruterait donc le milieu de terrain du FC Porto contre la modique somme de 20M€ en tout. Depuis plusieurs sessions de transfert, la direction sportive du PSG cherche à recruter une sentinelle. Avec Danilo Pereira, le champion de France l’aurait trouvé, et serait même bien tombé.

Avec Danilo Pereira, Paris aurait touché le jackpot