Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en passe de réaliser une belle opération à 20M€ !

Publié le 4 octobre 2020 à 14h30 par T.M. mis à jour le 4 octobre 2020 à 14h32

A la recherche d’un milieu de terrain depuis de longues semaines déjà, Leonardo tiendrait enfin l’heureux élu. En effet, c’est Danilo Pereira qui devrait débarquer au PSG, prêté par le FC Porto. Toutefois, au final, l’opération pourrait monter à 20M€. Explications.

Ce dimanche, le mercato du PSG fait énormément parler. Alors que ce sujet a été au coeur de la discorde entre Thomas Tuchel et Leonardo, le directeur sportif parisien serait en passe de répondre aux attentes de son entraîneur en lui offrant plusieurs renforts. Ainsi, à moins de 48 heures de la fin du marché des transferts, Leonardo aurait notamment réglé l’arrivée de Moise Kean, sous la forme d’un prêt en provenance d’Everton, pour venir étoffer le secteur offensif. Mais c’est au milieu de terrain que la priorité semblait être. Un chantier qui commençait à s’éterniser, mais qui serait finalement en passe de se résoudre. Ce dimanche, deux noms ont ainsi été évoqués : Joao Mario (Inter Milan) et Danilo Pereira (FC Porto). Toutefois, seul le dernier devrait poser ses valises dans la capitale. Porto et le PSG auraient, en effet, trouvé un accord pour le prêt de l’international portugais qui serait attendu dans les prochaines heures dans la capitale pour passer sa visite médicale. Un prêt qui pourrait à terme se muer en transfert définitif.

Au total, cela coûtera 20M€ !