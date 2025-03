OM - Luis Fernandez : Le mariage a capoté !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Légende du PSG dont il a été joueur puis entraîneur, Luis Fernandez aurait pu faire son grand retour sur un banc il y a un peu plus d’un an. L’ancien agent Marc Roger, aujourd’hui retiré du football, a révélé qu’il avait failli succéder à Fabio Grosso à l’OL, ce dont il avait discuté avec John Textor. Mais les incidents survenus avant le match face à l’OM en octobre 2023 l’en ont empêché.

Présent dans l’émission RMC Mercato ce jeudi, Marc Roger, ancien agent de Thierry Henry, Nicolas Anelka et Claude Makélélé entre autres, a révélé que Luis Fernandez avait failli retrouver un banc en octobre 2023. L’ancien entraîneur du PSG, de 1994 à 1996, puis de 2000 à 2003, aurait pu succéder à Fabio Grosso à l’OL.

« J’étais en train de le convaincre et on devait se revoir le soir après le match Marseille-Lyon »

« Un transfert l’année dernière avec Luis Fernandez à l’Olympique Lyonnais. J’avais rencontré Mr. Textor à Marseille, on a passé quelques heures de l’après-midi ensemble. J’étais en train de le convaincre et on devait se revoir le soir après le match Marseille-Lyon », a déclaré Marc Roger. Selon lui, si cela ne s’est pas fait, c’est notamment en raison des incidents survenus avant le match entre l’OM et l’OL le 29 octobre 2023. Fabio Grosso avait été blessé par un jet de projectile alors que les Gones se rendaient au Stade Vélodrome, ce qui avait entraîné le report de la rencontre.

« Si l’OL perd contre l’OM, je pense que Luis Fernandez devient l’entraîneur de Lyon »

« Mais malheureusement, il y a eu l’incident avec l’entraîneur Fabio Grosso. Le match a été annulé et finalement Mr. Textor est reparti directement donc nous n’avons pas pu finaliser tout ça alors que c’était en bonne voie. Luis a été très déçu, j’ai eu Luis à plusieurs reprises pendant plusieurs semaines et malheureusement, je suis persuadé que s’il n’y a pas l’incident sur ce match-là… Si l’OL perd contre l’OM, je pense que Luis Fernandez devient l’entraîneur de Lyon », a ajouté Marc Roger.