Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Joao Mario proche de rejoindre Paris ? La réponse !

Publié le 4 octobre 2020 à 13h45 par H.G.

Alors qu’il a plus tôt été annoncé que le PSG était sur le point d’accueillir Joao Mario, la réalité serait bien différente.

Le moins que l’on puisse dire est que le mercato du PSG s’emballe ce dimanche ! Et pour cause, tandis que le club de la capitale aurait bouclé l’arrivée de Moise Kean dans le cadre d’un prêt d’un an pour en faire la doublure de Mauro Icardi, les pensionnaires du Parc des Princes auraient désormais trouvé leur renfort au milieu de terrain. En effet, RMC Sport a annoncé que le PSG a trouvé un accord avec le FC Porto pour un prêt avec option d’achat de Danilo Pereira, dont la visite médicale serait programmée ce dimanche soir. Parallèlement, L’Equipe a expliqué que la venue de Joao Mario était elle-aussi bouclée et que le joueur de l’Inter était également attendu à Paris ce dimanche pour passer sa visite médicale. Seulement voilà, l’international portugais des Nerazzurri ne devrait finalement pas rejoindre le PSG…

Entre Danilo Pereira et Joao Mario, le PSG a choisi le premier !