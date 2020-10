Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Au milieu de terrain, Leonardo aurait bouclé… deux renforts !

Publié le 4 octobre 2020 à 13h15 par T.M.

Le mercato du PSG bat son plein en ce dimanche. Alors que le prêt de Moise Kean serait imminent, il en serait de même pour celui de Joao Mario… et de Danilo Pereira.

Ça s’accélère au PSG. Alors que Leonardo cherche notamment à trouver un attaquant, un milieu de terrain et un défenseur central pour répondre aux besoins de Thomas Tuchel, le directeur sportif parisien aurait réglé un premier chantier. En effet, selon les différents médias, c’est Moise Kean, qui devrait venir renforcer le secteur offensif et ainsi jouer le rôle de doublure de Mauro Icardi, étant prêté par Everton. Mais Leonardo ne se serait pas arrêté là. Cherchant également un milieu de terrain, le Brésilien regardait notamment du côté de l’Inter Milan, séduit par le profil de Marcelo Brozovic. C’est finalement un autre joueur d’Antonio Conte qui devrait débarquer au PSG. Et cela pourrait ne pas être le seul…

Le PSG va prendre l’accent portugais !