Mercato - PSG : Deux nouveaux renforts bientôt bouclés par Leonardo ?

Publié le 4 octobre 2020 à 8h45 par B.C.

Alors que la fin du mercato approche, Leonardo cherche toujours à renforcer l'effectif du PSG. Malgré cette situation compliquée, la direction ne s'inquiéterait pas et se préparerait à annoncer deux joueurs avant lundi.

À deux jours de la fin du mercato, le PSG est clairement en difficulté. Alors que le club de la capitale a perdu de nombreux joueurs cet été, Leonardo peine à injecter du sang neuf dans l'effectif de Thomas Tuchel, de quoi agacer ce dernier qui n'a pas hésité à critiquer sa direction cette semaine. Présent face aux journalistes ce vendredi soir, l'Italo-brésilien a ainsi remis en place Tuchel, et en a profité pour évoquer le mercato. « Je pense qu’on va essayer de faire des choses, on va voir un peu, on trouve toujours des choses », a confié Leonardo malgré la situation financière compliquée au PSG après la crise du Covid-19. Un discours rassurant qui refléterait l'état d'esprit de la direction en interne.

2 arrivées d'ici lundi ?