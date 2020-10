Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel peut remercier Leonardo sur un dossier…

Publié le 4 octobre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Auteur de son premier but avec le PSG vendredi soir contre Angers, Alessandro Florenzi apporte satisfaction depuis son arrivée au club cet été. Et sur ce point, Thomas Tuchel peut remercier Leonardo…

Ce n’est désormais plus un secret pour personne, la tension monte entre Leonardo et Thomas Tuchel. Alors que l’entraîneur allemand n’avait pas hésité à critiquer publiquement le mercato réalisé par le PSG avec un nombre insuffisant de renforts à son goût, Leonardo s’est accordé un droit de réponse assez sec envers son collaborateur vendredi soir. Mais au cœur de ce conflit, Alessandro Florenzi, qui est l’une des seules recrues du mercato à ce jour, brille déjà avec le PSG.

« Un gars très fiable »