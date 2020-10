Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une tendance claire pour l’avenir de Thomas Tuchel !

Publié le 4 octobre 2020 à 10h45 par T.M.

Compte de la situation actuelle avec Leonardo, l’avenir de Thomas Tuchel au PSG est au centre des discussions. Et visiblement, pour l’Allemand, il n’y aurait pas trop de doutes sur ce qui l’attend.

Dans sa dernière année de contrat avec le PSG, Thomas Tuchel doit forcément de poser des questions sur son avenir. Prolongera-t-il ? Devra-t-il se trouver un nouveau club ? Des interrogations qui doivent actuellement être passées au second plan tant l’Allemand est agacé de la gestion du mercato par Leonardo. En effet, en conférence de presse, l’entraîneur du PSG avait pointé du doigt l’affaiblissement de son effectif durant l’intersaison. De quoi provoquer une guerre entre les deux hommes forts parisiens. Toutefois, cette querelle relance également le débat autour de l’avenir de Tuchel et d’une possible prolongation.

Ça sent la fin pour Tuchel !