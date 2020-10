Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Malang Sarr annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 4 octobre 2020 à 14h00 par T.M.

Avec le départ de Welsey Fofana, l’ASSE se cherche un nouveau défenseur central. Pisté par les Verts, Malang Sarr a fait un point sur son avenir.

Au terme d’un long feuilleton, l’ASSE a finalement accepté de céder Wesley Fofana. Compte tenu de l’énorme offre de Leicester, annoncée aux alentours de 40M€, les Verts ont donc laissé partir leur défenseur central. Une grosse perte pour Claude Puel, qu’il va désormais falloir pallier. Qui viendra faire oublier Fofana dans le Forez ? Comme Le 10 Sport vous l’avait révélé, l’une des pistes mène notamment à Malang Sarr. Cet été, l’ancien de l’OGC Nice s’est engagé libre à Chelsea, tout en sachant qu’il serait prêté dans la foulée. N’ayant pas encore trouvé de point de chute, Sarr ira-t-il à l’ASSE ?

« J’ai tout de suite accroché à cette option là »