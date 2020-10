Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce club de Ligue 1 ouvre la porte à cette pépite de Tuchel !

Publié le 4 octobre 2020 à 12h15 par H.G.

Alors qu’il est annoncé qu’Arnaud Kalimuendo pourrait partir en prêt du côté du RC Lens, l’entraîneur de l’écurie nordiste a ouvert grand la porte à une arrivée du jeune attaquant du PSG.

À deux jours de la fin du mercato estival, les choses commencent enfin à s’activer au PSG. Et pour cause, Téléfoot la Chaine , RMC Sport et Foot Mercato ont tour à tour annoncé que Moise Kean devrait très prochainement rejoindre le club de la capitale dans le cadre d’un prêt d’un an en provenance d’Everton. L’Italien de 20 ans serait ainsi le joueur choisi pour seconder Mauro Icardi cette saison. Mais dans le même temps, l’arrivée de l’ancien attaquant de la Juventus pourrait avoir une incidence sur l’avenir d’Arnaud Kalimuendo. Annoncé dans le viseur du RC Lens pour un prêt d’un an, le joueur du PSG de 18 ans pourrait voir sa situation se débloquer grâce à l’arrivée de Kean. Et pendant ce temps, l’entraîneur des Sang et Or , Franck Haise, n’a pas caché qu’il serait ravi d’accueillir Arnaud Kalimuendo dans son effectif pour cette saison.

« Je ne serais pas contre… »